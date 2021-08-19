CHP'li Altay 5 gün sonra kendi iddiasını çürüttü /19.08.2021

AHaber

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karadeniz’de sel felaketinin yaşandığı bölgelere CHP’li belediyelerin yardımının kabul edilmediğini öne sürmüştü. Bu iddiasından beş gün sonra Altay, kendisini bakın nasıl yalanladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Altay'ın 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' sözlerine A Haber'de katıldığı canlı yayında tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." demişti.