CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDPyi öve öve bitiremedi. HDP işe iş birliği yapmakta bir beis görmediğini söyleyen Kuşoğlu, HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakıra gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu. diye konuştu. Bir başka CHPli Aytuğ Atıcı da geçtiğimiz günlerde HDPnin CHP içinden çıkan bir parti olduğunu iddia edip, HDP olmazsa kazanamayız itirafında buluşmuştu.