CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, hükümetin yeni anayasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın TBMM aracılığıyla anayasa değiştirebilceğini fakat bunun bir şey ifade etmeyeceğini söyleyen Altay, çelişki dolu ifadeler kullandı. Anayasanın halkın onayıyla değiştirilmesi gerektiğini bunun için de referandum yapılmasını vurgulayan Altay, Türkiyede yakın dönemde yapılan referandumları hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili, Türkiyede 2010 ve 2017 referandumlarını Rusyanın Ukraynadan işgal ettiği topraklardaki gayriresmi seçimlere benzeterek skandal bir çıkış yaptı.