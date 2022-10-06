İstanbul Esenyurt Belediyesi Meclis toplantısında LGBTnin kurumsallaşması için eşitlik müdürlüğü kurma talebi gündeme geldi. Teklif AK Parti grubunun oylarıyla reddedilse de CHPli meclis üyelerinin teklifi tartışmalara neden oldu. Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş yaptığı açıklamada CHPli belediyelerin tamamında LGBT seminerleri, çalıştayları, programlarına imkanlar sunuldu. Biz Esenyurtta kendi çalışma alanımızda olarak böyle bir şeye müsaade etmeyi doğru bulmadık ifadelerini kullandı.