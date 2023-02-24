İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı CHPye Saraçhane buluşması ve Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı tartışmaları üzerinden sert sözlerle yüklendi. 6lı koalisyon aleyhindeki kendilerini rahatsız eden ve tekzip edilmeyen açıklamaları yapanlara Geri zekalı diyerek yüklenen Akşenere CHPden yanıt geldi. Almanya ziyareti sırasında Kılıçdaroğlunun yanında olan ve Akşenerin hedef aldığı isimlerden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakının sözcülerinin Millet İttifakının Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok. diyerek yaşanan kaosu geçiştirdi.