CHP'li İBB'den 15 Temmuz gazisi Fatih Can Şenöz'e ağır suçlama ve mobbing! İşten çıkarıldı... / 20.09.21

AHaber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılındaki kalleş darbe girişiminde gazi olan sağlık çalışanını hırsızlık suçlaması ile işten çıkardı. Bunun dışında mobbing ve baskılara da maruz kalan gazi Fatih Can Şenöz, hakkını aramak için mahkemeye başvurdu. Bunlar da yetmezmiş gibi Şenöz’e yüz kızartıcı bir de iftira atıldı. Tüm bu yaşananlar üzerine A Haber’e konuşan Şenöz, Ekrem İmamoğlu ve yönetimine eleştirilerde bulundu. İşte haberin detayları…