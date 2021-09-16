CHP'li İBB'den hedef saptırma çabası: AK Parti döneminde alınan metrobüslere saldırdılar! İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler / 15.09.21

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Son dakika haberleri... CHP'li İBB'ye ait otobüslerin yolda kalarak vatandaşlara yaşattığı mağduriyet herkesin malûmu. Hâl böyle olunca İBB durumu düzeltmek yerine 'bigünahım' diyerek suçu AK Parti dönemine atmayı tercih etti. CHP medyası da İBB'nin tavrına çanak tutarak, söz konusu beceriksizliği AK Parti'ye yıkmaya kalktı. Peki, İBB otobüsleri gerçeği ne? İşte detaylar...