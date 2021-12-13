CHP'li İBB'nin terörist çalışanların listesi /13.12.2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlunun İBBnin başına geçmesinin ardından belediyeye PKK-DHKP-C gibi terör örgütlerinde yer almış ve örgütlerle bağlantısı olan kişileri aldığını duyurmuştu. İBBde görev alan PKK terör örgütü ile bağlantılı kişilerin isimleri tek tek deşifre edildi. PKK bağlantılı şahısların öncesinde de CHPnin örgüt üyeleriyle ilgili yaptığı hamleler Türkiyede uzun süre konuşulmuştu. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu YPGyi terör örgütü olarak tanımlamazken, İstanbul Emniyetine saldıran terörist Elif Sultan Kalsene mağdur sıfatı verilmişti. Peki İBBde görevli PKK bağlantılı kişiler kimler? İşte detaylar...