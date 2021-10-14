CHP'li İlhan Kesici ve Gazeteci Taha Akyol geçmişin tokadını yedi! Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi / 12.10.21

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2023'te yapılacak genel seçimler için parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunan Millet İttifakı üyeleri açıklamalarını bu kapsamda hazırlayıp, aynı dili kullanmaya özen gösteriyor. Millet İttifakı ortak dil kullanmaya ne kadar ehemmiyet gösterse de fire vermeye devam ediyor. 2 Ocak 1998 yılında yayınlanan bir TV programına katılan CHP'li İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Taha Akyol, o günlerde parlamenter sisteme sert eleştiriler getiriyor.