CHPde İstanbulda yaşanan il kongresinde Ekrem İmamoğlunun ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazanan taraf oldu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlunun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, kongre öncesi İBBnin delegeleri satın almak için tüm imkanlarını seferber ettiği ve çok sayıda delegeyi belediyede işe aldığını iddia etti. Bu iddialar AK Partili Ali Rıza Teke tarafından İBB Meclisinde gündeme getirildi. Teke bu iddiaların doğru olup olmadığını sorarken CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı İddialardaki cümleler Canpolatın seçim zamanında delegeleri etkilemek için söylediği cümleler. Asla gerçekçiliği ve karşılığı yok. Kongre şehvetiyle kongre anında delegelerin oylarını almak için söylediği bir iddiadır. gibi komik bir savunma yaptı. İşte detaylar...