CHP'li Tunç Soyer çözüm bulamıyor! /15.06.2022

CHP’li belediyelerin iş bilmezliği İzmir’de açıkça kendini belli ediyor. Gerek koku gerek kirliliğiyle İzmir Körfezi, eski günlerine geri döndü. Tunç Soyer, körfez kendi kendini temizleyecek desede körfez tam aksini yaptı. İzmirliler kokuya yine mahkum oldu. Kokunun ana kaynaklarından bir tanesi de kentin yaklaşık 60 yıllık kanalizasyon sistemi. A Haber, olayın perde arkasını araladı ve yaşananlara ışık tuttu. Konunun uzmanlarına da mikrofon uzatan A Haber muhabirleri İzmir’den görüntülerle kötü hava ve pisliğe mahkum edilen vatandaşların sesi oldu. İşte özel haberin detayları…