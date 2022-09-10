CHP Milletvekili Gürsel Tekinin HDPye bakanlık verilebilir iddiasıyla başlayan CHP-İYİ Parti kavgası, Barış Yarkadaşın ihale ifşasıyla iyice büyüdü. Aday belirlemede kriz yaşayan 6lı masa HDP kriziyle dağılma noktasına geldi. Diğer taraftan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Osmanlı Devleti ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Osmanlı Devletini ihanet ile suçladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.