Bugüne kadar dokuz kez bir araya gelen fakat 2023 seçimlerinde kimin aday olacağı üzerinden birbirine düşen Altılı Masada, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında ipler gerildi. CHP liderinin adaylığına karşı çıkan Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın adaylığını destekleyeceklerini söyledi. Bu talep de Kılıçdaroğlundan veto yiyince iki parti arasındaki gerilim bir hayli büyüdü. Kılıçdaroğlunun seçimi kazanamayacağını düşünen İYİ Parti kanadına, CHPliler yaptırdıkları anketlerle yanıt verdi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yapılan bir ankette partililerin yüzde 61,5inin Kemal Kılıçdaroğlunu aday görmek istediğini belirtti.