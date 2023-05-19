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CHP'liler şimdi de şehitlerimizi hedef aldı /19.05.2023

CHP'liler şimdi de şehitlerimizi hedef aldı /19.05.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

CHP'liler şimdi de şehitlerimizi hedef aldı /19.05.2023

A Haber 01:38
02

Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?

A Haber 2:24:26
03

Ersan Şen 7'li koalisyonu yerden yere vurdu /19.05.2023

A Haber 01:20
04

Kılıçdaroğlu'nun PKK-HDP ile ilişkisi /19.05.2023

A Haber 09:31
05

HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek /18.05.2023

A Haber 00:19
06

"Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" /18.05.2023

A Haber 29:29
07

"Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta" /18.05.2023

A Haber 02:18
08

PKK kanalında HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek /18.05.2023

A Haber 00:20
09

Depremzedeler neden hedef alınıyor?

A Haber 2:35:51
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