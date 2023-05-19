Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken özellikle deprem bölgesinde Başkan Erdoğana verilen oyların yüksekliği CHPlileri rahatsız etti. Depremde büyük yara alan bölgeye ilişkin CHPli vatandaşlar yaptıkları açıklamada Hakkımız haram olsun. Yardımları kesiyoruz. gibi insanlık dışı ifadeler kullandı. Bugün İzmirde yapılan bir sokak ropörtajında da benzer görüntüler ortaya çıktı. Depremzedelere yapılan yardımları haram eden vatandaşlardan biri depremzedeleri gerizekalılık suçladı. İşte detaylar...