CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi? Çarpıcı değerlendirme: Tepsi üzerindeki karıncaların yarışı! Küreselciler... / 02.02.22

Son dakika haberi... CHPnin 14. katında neler konuşuldu? Adaylık savaşında kim kimi destekliyor? CHP yönetiminde kim Kemal Kılıçdaroğlunu kim Ekrem İmamoğlunu işaret ediyor? HDP hangi ismi aday olarak önerdi? CHP ve İYİ Parti HDPnin aday önerisini kabul edecek mi? Millet İttifakının HDPnin desteğini olmadan oy oranı ne kadar? AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Yazarı Tacettin Kutay, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.