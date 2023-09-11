CHP ve Kemal Kılıçdaroğlunun sosyal medya hesabından paylaşılan 100. yıl özel klibinde Kıbrıstaki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKAlı teröristlerin fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler dinmiyor. Yandaş Sözcü yazarı Deniz Zeyrek katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ve danışmanlarını yerden yere vururken A be gerizekalı! Bu kadar olay yaşandı hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Başka fotoğraf mı bulamadın? ifadelerini kullandı.Diğer yandan Kılıçdaroğlu yaşanan skandalı Bir skandal üzerinden CHPye saldırmak akıl dışı ifadeleriyle savunmuştu. İşte detaylar...