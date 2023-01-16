CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, ittifak ortağı Ahmet Davutoğlunun dile getirdiği, Cumhurbaşkanı adayı, sözümüzü dinlemezse kriz çıkar çıkışına destek vermesi, CHP tarafından fonlanan Halk TVde rahatsızlığa neden oldu. 6lı masanın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bizim Ülkeyi yönetebiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli diye konuştu. Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.