Muhalefet temsilcilerinin yerli ve milli projeleri hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. CHPli amiral Türker Ertürk, Tele 1 canlı yayınında, Türkiyenin en büyük savaş gemisi TCG Anadoluyu ve artık tüm dünya tarafından başarısı kabul edilen yerli ve milli SİHAları hedef aldı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayri millilikle suçlayan Ertürk, Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam dedi. SİHAları da karalayan CHPli Ertürk, Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere 6lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan, SİHAları hedef alıp dokuanacaklarını ilan etmişti.