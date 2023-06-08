28 Mayıs seçimlerinde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle adını yazdıran ve istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğluna karşı CHPde Ekrem İmamoğlu kafa kaldırdı. Kılıçdaroğluna karşı aday olacağı Ekrem İmamoğlu ile ilgili fondaş Sözcü TVde Fatih Portakaldan çarpıcı bir iddia geldi. İmamoğlunun olası CHP Genel Başkanlığına adaylığı durumunda Mansur Yavaşın İmamoğluna destek vereceğini söyleyen Portakal diğer CHPli belediyelerin de olası kararlarını canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...