Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimli ürün satışı başladı. CHP algı operasyonuna soyundu. Hükümetin attığı her adımı karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın cebini rahatlatan indirimleri görmezden geldi. Kılıçdaroğlunun talimatıyla, milletvekilleri de soluğu marketlerin önünde aldı. Gerçek dışı iddialarını vatandaşlar yalanlanladı. Tarım Kredi Kooperatif marketinden yayın yapan A Haber muhabiri Filiz Uçan, indirim gelen ürünlerin fiyatlarını göstererek haberin detaylarını anlattı.