CHP'nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ'cülerden mi? Kim bu Sedef Kabaş? / 22.01.22

Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğana TELE 1’de söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK de inceleme başlattı. Güvenlik güçleri gece saatlerinde Sedef Kabaşın Sarıyerdeki evine giderek Kabaşı gözaltına aldı. Peki Kim bu Sedef Kabaş? Talimatları FETÖden mi alıyorlar? Muhalefet hakaret ve küfür diliyle neyi amaçlıyor? Gündemin öne başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.