Muhalefet partilerini birbirine düşüren adaylık meselesinde her gün yeni bir kriz patlak veriyor. CHP tarafından fonlanan Halk TVde konuşan Levent Gültekin, 2017 referandumu döneminde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine çalışma yürüten CHPli üst düzey bir ismin, bugün CHP liderine oldukça yakın bir görevde olduğunu ve kirli planını anlattı. Bahse konu CHPlinin Kılıçdaroğlunun adaylığını organize eden kişi olduğunu da söyleyen Gültekin, İki ay önce bir ev sohbetinde Kemal Beyi aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiyeyi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi. diye konuştu. Bu yaşananlardan endişe duyduğunu dile getiren Gültekin, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğluna destek verdi.