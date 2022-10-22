CHPnin fonladığı troll ordusu yine kapasitelerini zorlayarak Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV kanalını hedef gösterdi. 25 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan ATV Ana Haberde sunucu Deniz Türe asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin konuşurken yüzde 40 zam beklentisi olduğunu söylerken sehven asgari ücretin 40 bin TLye yaklaşacağını söyledikten hemen sonra bir saniye içinde Asgari ücret 6 bin TLye yaklaşacak diyerek hatasını düzeltti. Ancak her muhabirin başına gelebilecek olan bu durumdan medet uman CHPnin fondaş medyası harekete geçerek videoyu kesip sosyal medyadan servis etti. CHPye yakın troll ağı da devreye girerek paylaşımı yayma çabasına girişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, trollerin oyunu bir kez daha ellerinde patladı. İşte detaylar...