CHP'nin trollerinden TÜGVA'ya yönelik iğrenç tehdit ve hakaretler! ''İstedikleri nesil'' / 16.10.21

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Son dakika haberleri... FETÖ'cü hesapların ortaya attığı ve CHP'li isimlerin bayraktarlığını yaptığı TÜGVA'ya yönelik iftira kampanyası, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayrıştırıcı diliyle tehdit ve hakarete vardı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, TÜGVA'ya yönelik trol hesaplar tarafından paylaşılan hakaret ve tehdit dolu mesajları paylaşarak, ''Buyurun bize saldıran ve istedikleri nesil'' dedi. Provokatörler o denli ileri gitti ki TÜGVA binasını bombalamakla tehdit etti.