A Haber’de yayınlanan ve Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde, “Cumhur İttifakı ortağı BBP seçimlere nasıl hazırlanıyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı nasıl yükseliyor?, Cumhur İttifakı’na yeni katılımlar olacak mı?, Kılıçdaroğlu Akşener’e rağmen aday olabilir mi?, 6’lı masa kimin elini zayıflattı, kimi güçlendirdi?, İstifa eden Aslı Baykal CHP için neden ‘tarihsel miras reddediliyor’ dedi?, Erdoğan’a oy kazandıran hamleler neler?” sorularına yanıt arandı. İşte 11 Kasım 2022 tarihli programın tamamı…