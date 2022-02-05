Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'e özel son dakika açıklamaları / 04.02.22

A Haber ekranlarındaki özel yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oktay HDPli Ersoyun İslama yönelik sözleri hakkında Yüzde 99u Müslüman olan bir ülkede bunu söylemek gericiliğin daniskasıdır. ifadelerini kullandı. Dış politikaya ilişkin Ermenistan Başbakanı Paşinyanın Türkiyeye geleceğini söyleyen Oktay, Putinin yapacağı ziyaretin ise çok kapsamlı olacağının altını çizdi. Diğer yandan Oktay, 3600 ek göstergenin TBMMye geleceği tarihi de canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...