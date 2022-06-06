Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip Meral Akşener mi? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den flaş sözler / 05.06.22

Başkan Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okuyarak 10 kritik soru sordu ve “Yüreği yetip 2023te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? çağrısında bulundu. Bu soru ardından cumhurbaşkanlığı adaylığına gönlü olan Kılıçdaroğlu’na Meral Akşener’den dikkat çeken bir tavır geldi. Akşener’in sosyal medya çıkışı büyük yankı uyandırdı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında esen soğuk rüzgâra değinerek Akşener’in aday olup olmayacağı konusunda önemli bir ipucu verdi.