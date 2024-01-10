Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile Kandilin siyasi kolu DEM Parti arasındaki yakınlaşma giderek artıyor. Özellikle İstanbul konusunda DEM Partinin CHPye destek vermesi gündemdeyken Özgür Özel Kandile yanlamaya devam ediyor. Özel, DEM Partiyi ziyaret ederken görüşmede ittifakın hangi şartlarda yapılacağı ele alındı. Bu görüşme sonrası iki partiden karşılıklı açıklamalar gelirken DEM Parti önümüzdeki günlerde CHPden destek karşılığında istenecekler listesiyle birlikte Özgür Özeli ziyaret edecek. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş konuya ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...