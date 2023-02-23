Asrın felaketi olan çifte depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberlik ilan ederken, yeni konutlar için de düğmeye basılıyor. Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantepte yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Yıkılan bölgeleri doğru zemin üzerinde sağlam yapılarla yeniden ayağa kaldırmak için hızlı bir aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantepte yeni konutlar için ihale sürecini bugün Nurdağında 2 bin 100 konutla başlatıyor. Kentteki ikinci ihale 24 Şubatta 970 konut için Nizipte yapılacak. Şehitkamilde 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbeyde 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.