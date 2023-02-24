Kahramanmaraşta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası başta muhalefet partisi liderleri ve sosyal medya olmak üzere binlerce provokasyona girişti. CHPye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen 23 derece isimli sözde yayın organı, deprem üzerinden peş peşe skandallara imza attı. Devlet yok algılarını çökerten depremzede vatandaşı hedef gösteren provokatörler, son olarak da eski görüntülerle kirli bir operasyona girişti. İşte 23 derecenin deprem üzerinden giriştiği algı operasyonu ve Özkiraz ile Özbekin yakın dönemdeki büyük skandalları...