Türkiye’yi sarsan asrın felaketinde havadan ve karadan yardım koridoru kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri TSK 104 hava aracıyla gece gündüz mekik dokuyor. Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri TSK, Sağlık Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplam 1715 hasta farklı şehirlerdeki hastanelere nakledildi. Peki, bu koridor nasıl kuruldu? Yardımlar nasıl bölgeye ulaştırılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Kahramanmaraş’tan canlı yayına aktardı.