CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Kahramanmaraşta meydana gelen depremler üzerinden siyaset devşirdi. Devletin yaraları sarma sözünü tehdit olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar. şeklinde skandal cümleler sarfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi görmezden gelen CHP lideri, algısını, Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor. diye konuştu. Başkan Erdoğanın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız diyorlar ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü. Öte yandan yayınlanan videoda CHP liderinin önünde yer alan kitap ise sosyal medyada gündem oldu.