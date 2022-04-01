Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan A Haber'de önemli açıklamalar / 31.03.22

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de görüşüp barışa dair yolu açacak açıklamalarından sonra tüm dünyaya umut oldu. Peki süreçte neler yaşandı? Görüşmenin mimarlarından olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Garantörlük halinde Türkiye Ukraynadaki savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil. dedi. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Kuleba ve Lavrovun 1-2 hafta içinde görüşebileceğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Rusya lideri Putinin Türkiyeye geleceğini belirtti.