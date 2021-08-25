Diyarbakır ailelerinden HDP’ye siyah çelenk / 25.08.21

AHaber

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 722 gündür evlat nöbeti tutan aileler Ankara'da. Aileler, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bırakarak tepkilerini gösterdi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Acılı babalar, HDP'ye destek veren CHP ve İYİ Parti'ye seslendiler. Süleyman Aydın, "3 Eylül’de Türkiye nöbette olacak. Birlikte HDP’nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorsun 9 yaşındaki çocuğun tahliyesi nerede? Bu çocuklarımızın tahliyesini neden istemiyorsunuz. He HDP ha CHP olmuş artık." şeklinde konuştu.