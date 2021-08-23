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7/24 Dinle AHaber Diyarbakır annelerinden yeni karar! A Haber canlı yayınında duyurdular / 23.08.21
AHaber

Diyarbakır annelerinden yeni karar! A Haber canlı yayınında duyurdular / 23.08.21

AHaber

HDP aracılığıyla evlatlarının dağa kaçırıldığını söyleyen anneler, Diyarbakır'da 720 gündür eylemlerine devam ediyor. Acılı anneler aldıkları yeni kararla bu akşamdan itibaren evlatları için gece nöbetine başladılar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında annelerin duygularına ortak oldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de diğer annelere destek için nöbetlere katılmaya devam ediyor. A Haber'e konuşan Biçer, "Kandil yıkılacak HDP kapatılacak" dedi.
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