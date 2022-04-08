"Doğu Akdeniz’de gelişmeler olacak" /08.04.2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Biz Fatihle Yavuzla Barbarosla Türkiyenin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan da geri dönmemekte kararlıyız. dedi. Bir müjdenin daha işaret fişeğini atan Bakan Dönmez, Doğu Akdenizde de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Türkiyenin bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini her zaman demiştik. ifadelerine yer verdi. Bakan Dönmezin açıklamaları sonrası Yavuz Sondaj Gemisi Karadenizdeki tarihi görevi için denize açıldı.