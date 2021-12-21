Dolarda düşüş sürer mi? Kurdaki yükselişe karşı yeni finansal alternatifler neler? / 21.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıkladı. Ekonomide 5li önlem paketi sonrası döviz kurunda sert düşüş oldu. Alınan bu tedbirlerin sıcağı sıcağına hemen kur üzerinde etkisi oldu. Kurdaki düşüş yüzde 33ü geçti. Düşüş sürer mi? Hükümetin yeni adımları sonrası ne olacak? Kurdaki yükselişe karşı yeni finansal alternatifler neler? Elinde döviz olanlar ne yapacak? Bu düşüşler etiketlerdeki fiyatlara yansıyacak mı? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Salih Cora değerlendirdi.