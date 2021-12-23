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7/24 Dinle A Haber Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı? / 23.12.21
Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı? / 23.12.21

Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı? / 23.12.21

150 Bölüm | 16:39:00

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01

Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı? / 23.12.21

A Haber 03:17
02

Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? AK Partili vekiller ne dedi? / 17.12.21

A Haber 03:49
03

Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var? / 18.12.21

A Haber 04:22
04

Tezgahta fiyat oyunu! Neler yapıyorlar? Nasıl çözülecek? / 15.12.21

A Haber 01:58
05

TÜSİAD hükümeti hedef aldı! Sermaye gücüyle Türkiye ekonomisine kimler operasyon çekiyor? / 20.12.21

A Haber 03:46
06

Türkiye - Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi /10.12.2021

A Haber 00:17
07

Başkan Erdoğan’ın mitingine saldırı girişimi! Telefon düzenekli EYP ilk kez A Haber'de / 14.12.21

A Haber 04:15
08

Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar? / 21.12.21

A Haber 04:49
09

CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor? / 13.12.21

A Haber 02:53
10

MİT paranın izini nasıl sürdü? 16 MOSSAD ajanı için 20 yıl hapis istemi / 03.12.21

A Haber 06:34

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