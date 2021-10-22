Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon! Ne mesajlar içeriyor / 21.10.21

AHaber

200 kişiden oluşan Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, MOSSAD'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Yapılan operasyonla hücreler çökertildi ve 15 kişi tutuklandı. Peki operasyon nasıl yapıldı? Bu operasyon ne anlama geliyor ve ne mesajlar içeriyor? Hücreler nasıl çökertildi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar verdi.