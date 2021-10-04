Ekim ayı kira zammı son dakika! 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama / 04.10.21

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Son dakika... Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim ayında kira sözleşmesi bitecek olan kiracılar ve ev sahipleri, bu ay ne kadar zam yapılabileceğini araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan orana göre kontrat yapılacak. Enflasyon verisi bugün açıklandı ve kira zammı belli oldu. Ekim ayı kira zammı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...