Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Milli Teknoloji Hamlesi için Türkiye adım atmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde dünyada büyük yankı uyandıran İHA ve SİHA'ları yurt dışına pazarlamaya başlayan Türkiye, bu alanda önemli bir projeyi daha devreye sokmaya hazırlanıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun, hızlı kararlar alıp uygulamaya sokması, daha profesyonel işler yapması, buna dönük yabancı mühendisler dahil istihdam oluşturması için anonim şirkete dönüştürülmesi gündeme geldi. Gerekli yasa teklifinin hazırlıkları da yapıldı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelip yasalaştırılması bekleniyor.