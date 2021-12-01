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7/24 Dinle AHaber Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? / 01.12.21
Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? / 01.12.21

Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? / 01.12.21

150 Bölüm | 16:35:02

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? / 01.12.21

AHaber 02:39
02

Dolar ve EURO'da anormal yükselişin arkasında ne var? Piyasaya neden güvensizlik pompalıyorlar? / 23.11.21

AHaber 03:51
03

İBB “RET” oyu verdiği tesisin açılışını yaptı /28.11.2021

AHaber 01:14
04

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? / 27.11.21

AHaber 01:36
05

14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu? Çarpıcı değerlendirmeler: CHP altı okundan uzaklaşıp başka oklar peşine düştü / 26.11.21

AHaber 04:36
06

Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik / 19.11.21

AHaber 04:00
07

Erken seçim hedefli kur operasyonu! Kaos ve yıkım ittifakı ne istiyor? / 25.11.21

AHaber 06:27
08

Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi / 22.11.21

AHaber 01:45
09

Reuters Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor! /20.11.2021

AHaber 01:33
10

Lütfü Türkkan’ın hakareti İYİ Parti’ye oy kaybettirdi mi? İşte İP’in kaybettiği oy oranı / 16.11.21

AHaber 02:10

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