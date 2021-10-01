Ekrem İmamoğlu HDP'li vekil Hüda Kaya'nın PKK'lı oğlu Muhammed Cihad'ı işe aldı / 30.09.21

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Göreve geldiği günden beri "kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" deyip İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski kadrolarında büyük kıyım yapan Ekrem İmamoğlu, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad'ı KÜLTÜR A.Ş çalışanı olarak işe aldı. Muhammed Cihad'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun beraber fotoğraf çekildiği Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı fotoğrafları ortaya çıktı.