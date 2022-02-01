Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisinden ne talep etti? /01.02.2022

A Haberde yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Hukukçu Avukat Serkan Toper CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun İstanbul kar altındayken İngiliz Büyükelçisi ile balık restoranında yediği yemek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toper, görüşmenin kesinlikle Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olması gerektiğinin altını çizerken Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri İngiliz büyükelçisine bildirdiyse suç oluşur. ifadelerini kullandı. Toper ayrıca İmamoğlunun görüşmede İngiltereden cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istediğini de paylaştı. İşte detaylar...