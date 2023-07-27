Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHPde değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. CHPye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun yarın CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyurabileceğinin altını çizerken Bu bilgiyi İBB çevrelerinden aldık ifadelerini kullandı. Hacır İmamoğlunun net bir açıklama yapacağını vurgularken, İmamoğlunun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor. dedi.