Ekrem İmamoğlu'nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu /02.07.2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı Hasat Etkinliği programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde Beylikdüzünde belediye başkanı olduğu süreçte, dönemin İBB başkanlarından birisinin bile ilçeye gelmediğini savundu. Bu sözleri sonrası İmamoğlunun dönemin İBB Başkanı merhum Kadir Topbaşın ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Diğer yandan Topbaşın 2014 yılında Beylikdüzünde düzenlenen toplu açılış törenine ilişkin yaptığı paylaşım da İmamoğlunun sözlerinin gerçek olmadığını ortaya çıkardı.