“Elektrik faturamı ödemeyeceğim” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi: Provokasyon peşinde / 11.02.22

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayarak vatandaşa siz de ödemeyin diyerek sivil itaatsizlik mesajı vermesine tepkiler sürüyor. Siyasiler, Kılıçdaroğlunun çağırısını provokasyon ve kaos yaratma girişimi olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu anayasal suç mu işliyor? Sivil itaatsizlik çağrısına hukukçular ne diyor? Sokak siyasi ile ne amaçlıyorlar? İletişimci / Yazar Ali Saydam, Hukukçu Avukat Serkan Toper ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.