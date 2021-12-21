Elinde döviz olanlar ne yapacak? Dolardaki düşüş sonrası fiyatlar etikete yansır mı? Faruk Erdem A Haber'de açıkladı... / 20.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıklaması sonrası altın, euro ve dolar sert çakıldı. A Haber’de yayınlanan “Sebep Sonuç” programında bu kritik gelişme ele alındı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem “Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz” dedi. Kurlardaki düşüşün süreceğini bildiren Erdem, Elinde döviz olanlar ne yapacak? Bu düşüşler etiketlerdeki fiyatlara yansıyacak mı? sorularına flaş yanıtlar verdi. İşte o açıklamalar…