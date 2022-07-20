Emekli vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş /20.07.2022

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbuldaki Kapalıçarşıya giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Öztrak ve kurmaylarının yanına gelen emekli bir vatandaş, CHPnin yürüttüğü politikalar üzerinden tepki gösterdi. Geçmişte hastanelerde ilaç ve yer bulamadıklarını ifade eden vatandaş, Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz? ifadelerini kullandı. Zamları iktidarın değil zenginlerin yaptığını vurgulayan vatandaş, Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiyeye bakın dışarıya değil. diyerek tepkisini sürdürdü.